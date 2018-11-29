Скандал на полумарафоне: 237 участников срезали путь

Скандал произошел на полумарафоне в китайском Шэнчжене, сообщает BBC. Камеры обнаружили, что порядка 237 участников срезали путь, пробежав через кусты. Кроме того, было поймано 18 бегунов с фальшивыми номерами и еще трое, выступавшие под фейковыми именами.

Все, кто был пойман на нарушениях, были дисквалифицированы.

"Марафон - это не просто упражнение, это метафора жизни. Каждый бегун должен нести за себя ответственность", - сказали организаторы.

В 21-километровом полумарафоне в Шэньчжене традиционно участвует около 16 тысяч человек.