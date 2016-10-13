Сильнов примет решение о своей карьере в спорте после выборов главы ВФЛА

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов примет решение по поводу продолжения своей карьеры в спорте после окончания выборов президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в которых намеревается принять участие. Сильнов согласился, что грядущие выборы могут завершиться и не в его пользу. Однако о возможности совместной работы, к примеру, с той же Еленой Исинбаевой, если она станет новым руководителем ВФЛА, он пока не думает.

– Вы, наверное, уже знаете о моих планах участвовать в выборах президента ВФЛА, – цитирует ТАСС Сильнова. – Именно от их результатов будет зависеть и возможность продолжения моей спортивной карьеры. Пока я не могу сказать ничего определенного. Нужно дождаться декабря.

На пост президента могут претендовать многие, но самого достойного выберут в декабре делегаты отчетно-выборной конференции. Но я думаю, что если в выборах будут принимать участие люди, которые возглавляли федерацию и не сумели отстоять наше право выступить на Олимпиаде в Рио, то вряд ли они получат много голосов.