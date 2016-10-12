Сильнов хочет возглавить ВФЛА

Знаменосец российской сборной в Пекине, олимпийский чемпион-2008, Андрей Сильнов рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сильнов был включен в состав сборной России в 2004 году. Помимо побед в Пекине и Гетеборге становился победителем и призером крупнейших международных соревнований и "Гран-при". Готовился выступить на Олимпиаде в Рио, показав лучший результат сезона, однако не поехал в Бразилию из-за дисквалификации российской легкоатлетической сборной.

Выборы главы ВФЛА пройдут 9 декабря на отчетно-выборной конференции этой организации.