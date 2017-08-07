Сидорова выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

Менеджер российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой Павел Воронков отметил, что спортсменка выступит на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Он также добавил, что Сидорова отказалась от участия в турнире в Швейцарии.

Напомним, что на чемпионате мира-2017 Сидорова трижды не сумела справиться с начальной высотой 4,50 метра, хотя в середине июня на турнире в Осло взяла высоту 4,75.

– Анжелика сумела пробиться в финал "Бриллиантовой лиги" и будет выступать в Бельгии, – приводит ТАСС слова Воронкова. – Ей также было предложение выступить на городском турнире в Швейцарии по прыжкам на помосте, но мы решили отказаться. Пока она выступает только в Брюсселе.