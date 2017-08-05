Сидорова выступала на чемпионате мира на пике кризиса

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выступала на чемпионате мира по легкой атлетике на пике кризиса. В квалификации турнира чемпионка Европы 2014 года Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, трижды не смогла взять планку на начальной высоте 4,50 метра.

- Кризисы бывают абсолютно у всех, очень жаль, что приходится переживать его именно сейчас, - цитирует ТАСС тренера спортсменки Светлану Абрамову. - Сезон от этого получился скомканным, рваным каким-то, и пик пришелся именно на это время. До слез обидно, свое вчера поплакали. Теперь остается одно - глубокий вдох, эмоции в сторону и работать дальше.

Выводы уже сделаны. Мы возвращаемся домой, сезон не закончен.