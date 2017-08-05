Сидорова выступала на чемпионате мира на пике кризиса

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выступала на чемпионате мира по легкой атлетике на пике кризиса. В квалификации турнира чемпионка Европы 2014 года Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, трижды не смогла взять планку на начальной высоте 4,50 метра.
- Кризисы бывают абсолютно у всех, очень жаль, что приходится переживать его именно сейчас, - цитирует ТАСС тренера спортсменки Светлану Абрамову. - Сезон от этого получился скомканным, рваным каким-то, и пик пришелся именно на это время. До слез обидно, свое вчера поплакали. Теперь остается одно - глубокий вдох, эмоции в сторону и работать дальше.
Выводы уже сделаны. Мы возвращаемся домой, сезон не закончен.
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
ВНИМАНИЕ ---- ВОПРОС!!!!! За ""каким гхгером"" с ПМС-ким "кризисом" было йехать"??? Валюты в виде командировочных / суточных маленько приобрести???? Ну,и получи ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ позор, унижение и презрение соперниц!!!!!
17:40 5 августа
vernon s
Кто тебя гнал-то туда, пассажирка?
17:36 5 августа
rus_deutsch
с биатлонистов, штоль, манеру взяли после каждого пролета - лажу гнать... да никому не интересно, думаю, по какой причине она не взлетела...
17:19 5 августа
эстонский армеец
Кто-то просто врёт. Если знали про кризис - начинай с меньшей высоты. Если кризиса нет - то есть вина тренера или спортсмена.
17:04 5 августа