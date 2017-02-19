Сидорова, Вручинская, Коробкина, Перестюк и Никитин - победители чемпионата России в помещении

Анжелика Сидорова стала первой в прыжках с шестом на чемпионате России в помещении, преодолев планку на высоте 4,70 м. Она опередила Ольгу Муллину (4,60) и Ангелину Краснову (4,50). В беге на 60 метров у мужчин победил Руслан Перестюк, показавший время 6,66 с и опередивший Дмитрия Лопина (6,72) и Игоря Образцова (6,73).

В женских забегах на 60 метров лучшей была Виктория Вручинская – 7,40 с. Второй стала Кристина Хорошева (7,42), замкнула тройку Анастасия Григорьева (7,45).

В беге на 3000 м у мужчин первым стал Владимир Никитин – 7.54,75. Вторым – Анатолий Рыбаков (7.58,32). Замкнул тройку Алексей Попов (7.58,95). У женщин на этой дистанции победу одержала Елена Коробкина с результатом 8.59,34. Второе место заняла Екатерина Ишова (8.59,84). Третий результат у Анны Ильиной (9.00,73).