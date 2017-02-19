Сидорова в любом случае не выступит на чемпионате Европы

Чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заявила, что в любом случае пропустит чемпионат Европы в помещении в Белграде, даже если ИААФ одобрит ее персональную заявку на выступление в турнире. По словам Сидоровой, теперь она будет спокойно готовиться к летнему сезону.

– Я с завтрашнего дня отдыхаю, сезон закончен, – приводит "Р-Спорт" слова Сидоровой. – Мы приняли такое решение, чтобы не сидеть в нервотрепке и не ждать, когда непонятно – тренироваться или нет. Мы просто заканчиваем сезон.

Решение не пересмотрю. Мы будем спокойно готовиться к лету. Если разрешение дадут, то оно, скорее всего, будет распространяться и на лето. И это будет очень хорошо в плане подготовки к летнему сезону.

Вчера был последний этап международного зимнего тура. А мы так ничего и не дождались. Два месяца я жду ответа уже, поэтому мы приняли такое решение.