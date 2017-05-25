Сидорова уверена, что сможет конкурировать с соперницами на турнире в Риме

Лидер сборной России в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, не ставит перед собой задачу на ближайших зарубежных стартах непременно обыгрывать своих соперниц. При этом она верит в возможность достойно с ними конкурировать.

– Я сейчас мало думаю о том, как прыгают мои зарубежные соперницы, так как мы на протяжении полутора лет находились в немного неравных условиях, – приводит ТАСС слова Сидоровой. – Поэтому сейчас для меня не так важно обыгрывать их и вообще составлять им конкуренцию. Главное, мне нужно туда вернуться, вспомнить прошлые ощущения и показать хороший результат. Но если все пойдет так, как сейчас, то я смогу с ними бороться.

Я довольна тем, как начала летний сезон. Моя заминка на высоте 4,50, которую я взяла только с третьей попытки, объясняется тем, что в первых двух я брала слишком мягкие шесты. Но в третьей попытке все встало на свои места, а затем и 4,60 я взяла с приличным запасом.

В этом году нам пришлось столкнуться с определенными трудностями при подготовке, вызванными плохой погодой. И в Москве, и в Сочи шли дожди, поэтому мне приходилось тренироваться под крышей. А прыжки на улице имеют свои особенности, для адаптации к которым нужно время.

Сидорова выиграла командный чемпионат России в прыжках с шестом