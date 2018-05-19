Сидорова получила визу для участия в "Бриллиантовой лиге" в Юджине

Светлана Абрамова, тренер вице-чемпионки мира-2018 в прыжке с шестом Анжелики Сидоровой, подтвердила получение спортсменкой американской визы и ее участие в этапе "Бриллиантовой лиги", информирует ВФЛА. Отметим, что Анжелика получала визу в Праге, связано это было с объективными сложностями с получением американских виз в России.

Чемпион мира-2018 в прыжке в высоту Данил Лысенко также планирует принять участие в этапе "Бриллиантовой лиги". Как сегодня сообщил пресс-службе ВФЛА тренер спортсмена Евгений Загорулько, Данил сегодня прошел собеседование в посольстве США в Москве и ожидает получение визы в самое ближайшее время.

Напомним, 26 мая в американском Юджине стартует очередной этап "Бриллиантовой лиги". До сегодняшнего дня от российской стороны было подтверждено участие в турнире Сергея Шубенкова (бег на 110 м с/б).