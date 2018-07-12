Сидорова и Завьялова завоевали золото на этапе Кубка России

Двукратная вице-чемпионка мира Анжелика Сидорова выиграла соревнования по прыжкам с шестом на втором этапе Кубка России в подмосковном Жуковском. Ее результат 4,65 метра. Второе место заняла Ангелина Краснова (4,35 м). Замкнула тройку Ольга Муллина (4,25 м).

Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Екатерина Завьялова одержала победу в беге на дистанции 800 метров. Ее результат 2 минуты 2,50 секунды. Второй финишировала Елена Мурашова (2.03,01), третьей – Инесса Гусарова (2.03,41).

В тройном прыжке победила Ольга Вельмяйкина. Ее результат 13,46 метра. У мужчин в этой дисциплине первенствовал Александр Юрченко (17,15 метра).

В беге на 200 м у мужчин первым стал Александр Ефимов (20,74 секунды). У женщин эту дистанцию выиграла Анастасия Полищук (23,37 секунды).

В беге на 400 м с барьерами у мужчин победил Никита Андрианов (50,80 секунды). У женщин первой стала Валерия Храмова (56,69 секунды).

В метании молота у женщин победу одержала Елизавета Царева (73,09 метра). У мужчин в этом виде программы лучшим стал Евгений Коротовский (76,84 м).

В метании диска у женщин лучшей стала Юлия Мальцева (57,13 метра).

В беге на дистанции 5000 м у женщин первенствовала Наталья Колоскова (15 минут 42,04 секунды). У мужчин победил Алексей Дорофеев (13.55,87).

Сборная Москвы выиграла женскую и мужскую эстафеты 4 по 100 метров и 4 по 400 метров соответственно.