Сидорова и Муллина вышли в финал ЧЕ по легкой атлетике в прыжках с шестом

Россиянки Анжелика Сидорова и Ольга Муллина вышли в финал соревнований по прыжкам с шестом на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

Сидорова заняла второе место в квалификации с результатом 4,50 м. Муллина стала четвертой, ее результат - 4,45 м. Первое место осталось за гречанкой Екатерини Стефаниди, которая взяла высоту 4,55 м.

Финал пройдет 9 августа.

Напомним, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.