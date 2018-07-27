Шведская бегунья продолжает выступает, несмотря на нарушение антидопинговых правил

Шведская бегунья на средние дистанции Мераф Бахта принимает участие в соревнованиях, несмотря на нарушение антидопинговых правил, информирует Aftonbladet. Как отмечается, чемпионка Европы-2014 в беге на 5000 метров пропустила три допинг-теста в течение 12 месяцев.

Согласно правилам ИААФ, она должна быть отстранена на 24 месяца, если не представлены веские аргументы в свою защиту. 29-летняя Бахта продолжает выступать и заявлена на чемпионат Европы, который пройдет с 7 по 12 августа в Берлине.

Генеральный секретарь национальной ассоциации легкой атлетики Швеции Штефан Олссон отметил, что "никаких официальных обвинений нет".

- Мы отправили заявку на пересмотр дела и верим, что пропуск будет удален из базы, - рассказал Олссон . - Мы не будем принимать никаких санкций в отношении спортсмена.

- Мы не собирамемся скрывать эту информацию, но мы верим, что сможем оспорить один из пропусков, - отметила представительница Шведской ассоциации легкой атлетики Карин Торнклинт. - У наших легкоатлетов много пропусков, но это происходит из-за того, что система отчетности очень сложная. Многие легкоатлеты избегают наказания после расследования при весомых объяснениях пропуска.

- Согласно правилам, за некоторые нарушения виновный автоматически отстраняется от участия в соревнованиях на время расследования, а за некоторые - нет, - отметил главы Шведского антидопингового агентства Томми Форсгрен. - Спортсмен, пропустивший три допинг-теста, не будет отстранен автоматически. В этом случае решение по этому вопросу должна принимать шведская ассоциация.