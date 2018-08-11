Шутка дня от Сергея Шубенкова

Российский барьерист Сергей Шубенков, ставший вторым на чемпионате Европы, с сарказмом оценил свое выступление на турнире. По его словам он не только провалил соревнования, так еще и получает поздравления в День физкультурника.

- Только сливаешь чемпионат Европы, так уже на следующий же день начинают с Днем физкультурника поздравлять, - написал Шубенков в Твиттере.

В пятницу на чемпионате Европы Шубенков уступил 0,002 секунды французу Паскалю Мартино-Лагарду в беге на 110 метров с препятствиями на чемпионате Европы. Победитель был определен с помощью фотофиниша, после чего представитель россиянина подал протест.