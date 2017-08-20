Шубенков - второй на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

Россиянин Сергей Шубенков занял второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме. Дистанцию 110 м с барьерами он преодолел за 13,31 секунды. Первым стал американец Арис Мерритт (13,29), третьим - его соотечественник Девон Аллен (13,40).

Напомним, что Шубенков, недавно занявший второе место на чемпионате мира в Лондоне на этой дистанции, выступал под нейтральным флагом.

29 августа Шубенков намерен выступить на турнире в Загребе, а 1 сентября - в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.

