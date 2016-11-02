Шубенков в третий раз подряд пропустит зимний сезон

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков в третий раз подряд намерен пропустить зимний сезон, поэтому не станет подавать индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ). 26-летний спортсмен решил поберечь здоровье для летних соревнований.

– Понимаете, что полемика эта идет не в юридическом поле, – цитирует "Р-Спорт" Шубенкова. – Мы вернулись к тому, что было летом: захотим – пустим, не захотим – нет. Я зимний сезон все равно пропускаю – уже третий год подряд. Берегу здоровье для лета. Так что зимняя Европа мне неинтересна. Посмотрим, как ИААФ будет вести себя сейчас. Самого главного нас лишили, но вечно не может же Россия быть в вакууме.

Напомним, ранее стало известно, что ИААФ готова допустить россиян к участию в зимнем чемпионате Европы по индивидуальным заявкам.