Шубенков пропустит этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне

Российский бегун Сергей Шубенков не поедет на этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на личного тренера спортсмена Сергея Клевцова. В пятницу Шубенков первенствовал на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако с результатом 13,07 секунды. После этого успеха он гарантировал себе участие в финале серии, который пройдет 31 августа в Брюсселе.

- Мы изначально не планировали никаких стартов сразу после этапа в Монако, - сказал Клевцов. - Сергей не едет в Лондон, потому что ему в данный момент важнее более качественно подготовиться к чемпионату Европы в Берлине. Сейчас он вернется из Монако и будет тренироваться на базе в Новогорске.

Что касается его выступления в Монако, то у меня нет к нему каких-то глобальных замечаний.

По словам Клевцова, Шубенков вылетит в Берлин на чемпионат Европы 7 августа. Финал мужского бега на 110 метров с барьерами пройдет 10 августа.