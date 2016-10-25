11:14 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шубенков - про Степановых: "Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнований"

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Действующий чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков выразил свое отношение к новости про российскую легкоатлетку Юлию Степанову и и ее мужа, экс-сотрудника РУСАДА Виталия Степанова. Они встретились с главой МОК Томасом Бахом.

По итогам встречи Виталий Степанов получил в организации должность консультанта по вопросам допинг-контроля и защиты спортсменов. Юлия будет получать стипендию от МОК, которую сможет использовать для тренировок.

Напомним, что супруги стали главными информаторами авторов документальных фильмов о допинге в российском спорте.

Пойду тоже допинга поем, а то ведь так и сижу без соревнований, – написал Шубенков в твиттере.

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