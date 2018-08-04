Шубенков - про присвоение ЗМС футболистам и предстоящий чемпионат Европы

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков в интервью Team Russia рассказал, чего ждет от предстоящего чемпионата Европы, который стартует в понедельник в Берлине. По его словам, он хотел бы побить рекорд Европы.

– Волнуетесь?

– Пока не время. Мы еще тренируемся, готовимся. Обычно это чувство приходит, когда ты уже на старте, и пора идти на разминку.

– Вы, наверное, впервые едете на официальный старт в статусе безусловного фаворита. Особое давление в этой связи ощущается?

– Мне уже доводилось приезжать на чемпионат Европы в качестве фаворита, поэтому совсем уж нового тут нет. Да и "давят" пока не особо. Большого ажиотажа вокруг соревнований нет. Главным спортом в стране до конца года, думаю, железно стал футбол. Поэтому и нагнетание обстановки со стороны журналистов и болельщиков не такое сильное.

– Следили, кстати, за битвами в интернете вокруг присвоения званий ЗМС футболистам?

– Да уж, забавно вышло. Мне, на самом деле, близка ваша позиция в этом вопросе – не круто это.

– Для вас было что-то особенное в моменте, когда сами получали это звание?

– Конечно. Это был большой праздник для меня. Уже не помню всех нюансов, но тогда уже действовала квалификационная система начисления очков. Набираешь определенное количество – и тебе присваивают ЗМС. По-моему, это нововведение появилось только в 2007 году. Я набирал очки довольно долго. И из-за этого, кстати, мама настаивала, чтобы я все время участвовал в чемпионатах России, потому что там тоже начислялись квалификационные баллы.

В итоге я выиграл два чемпионата Европы – и в 2013 году получил ЗМС. Еще перед чемпионатом мира в Москве.

– Выходя на стадионы, задумываетесь о их роли в истории?

– Вот на соревнованиях – не особо. Мы только в этом году набрали с десяток стартов. Если везде все запоминать – с ума сойдешь. Зато, когда смотришь стартовые протоколы, там всегда прописывают рекорд стадиона, и если видишь 12,87, то становится понятно – здесь в свое время Дайрон Роблес бахнул мировой рекорд. Это сразу дает правильный посыл.

– Какой, кстати, рекорд чемпионатов Европы?

– А вот точно и не вспомню. Но это Колин Джексон и ниже его же рекорда Европы. С другой стороны – мне же нужно уже во всю ширь смотреть на рекорд Европы (12,91).

– Тогда и вопрос с рекордом чемпионатов автоматически решится.

– Да. Будет круто, если получится.