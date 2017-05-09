Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял участие в акции "Бессмертный полк" в Барнауле. В колонне спортсмен шел с портретом деда, который воевал в составе партизанского отряда.

– В 41-м году моему деду было 14 лет, – написал в своем Инстаграме Шубенков. – Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушел в партизанский отряд и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать – молчал, как партизан.