Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял участие в акции "Бессмертный полк" в Барнауле. В колонне спортсмен шел с портретом деда, который воевал в составе партизанского отряда.
– В 41-м году моему деду было 14 лет, – написал в своем Инстаграме Шубенков. – Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушел в партизанский отряд и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать – молчал, как партизан.
В 41 году моему деду 14 лет. Когда началась война, его отец пропал без вести в первые месяцы, а сам он ушёл в партизанский отряд, и лишь спустя год был эвакуирован с заводом в Барнаул. Дед не любил рассказывать об этих временах, все "военные истории" из него приходилось буквально вытаскивать - молчал, как партизан 😏. #бессмертныйполк. My grandfather Sergey was 14 in 1941. When the War started, his father was lost in action during first months and Sergey joined a guerilla squad. Only one year after he had been evacuated to Barnaul. He never told me much about those years - those were his toughest times