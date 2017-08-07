Шубенков после чемпионата мира-2017 может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме

Менеджер российского бегуна Сергея Шубенкова Павел Воронков сообщил, что спортсмен может выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме после чемпионата мира-2017. Он также добавил, что последним стартом в сезоне для Шубенкова станут соревнования в Брюсселе.

Отметим, что сегодня Шубенков выступит в финале ЧМ в беге на 110 м с барьерами. Его время в полуфинале (13,22) стало третьим в сводной таблице.

– Мы очень надеемся, что Сергей после чемпионата мира выступит в Бирмингеме, – цитирует ТАСС Воронкова. – Все зависит от его желания. Затем его будет ждать 29 августа турнир в Загребе, а потом финал "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Старт в Бельгии, который состоится 1 сентября, как я сейчас понимаю, будет последним международным стартом для Шубенкова в этом сезоне.