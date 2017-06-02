Шубенков получил шенгенскую визу и сможет выступить в Риме

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков получил шенгенскую визу и сможет принять участие в этапе "Бриллиантовой лиги", который пройдет 8 июня в Риме.

Из-за проблем с визой спортсмен не смог выступить на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Ее выдали позднее ожидаемого, поэтому россиянин не успел вылететь в США.

- Виза получена, а значит я готовлюсь к выступлению на трех этапах "Бриллиантовой лиги" - в Риме, Стокгольме и Париже, - цитирует ТАСС Шубенкова. - Есть намерение после этапа в Париже выступить на турнире в венгерском Секешфехерваре 4 июля, по этому плану я выступал два года назад, перед Олимпиадой. Июньскую "Золотую шиповку" в чешской Остраве пропущу, в России стартов пока тоже не планируется.

Пропуск старта в Южине? Я не воспринимаю историю с Юджином как личную трагедию, провел время с пользой, поехал в Новогорск и как следует потренировался. Хотя, конечно, немного обидно, что планы сорвались, но не более того.

Напомним, в начале апреля Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила Шубенкову выступать на международных соревнованиях в качестве нейтрального атлета до восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 13 мая спортсмен на своем первом турнире после отстранения ВФЛА - этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае - занял пятое место.