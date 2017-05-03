Шубенков поиронизировал над Рэдклифф

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков над британской легкоатлеткой Полой Рэдклифф, выступавшей против участия сборной России в Олимпийских играх. Рэдклифф на фоне допинговых обвинений в адрес России выступала за недопуск российских спортсменов на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В январе глава Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свен Арне Хансен заявил, что необходимо выработать новый подход к оценке законности некоторых легкоатлетических рекордов в Европе в связи с допинговыми скандалами.

В понедельник совет ЕАА поддержал рекомендации проектной группы по изменениям в определении и ратификации европейских и мировых рекордов. Из-за возможных изменений Рэдклифф, рекордсменка мира в беге на 10 км и 25 км и марафоне, может лишиться своих достижений. Спортсменка выступила с критикой решения EAA.

"Человек выступал за полное отстранение России от Олимпийских игр, а теперь её рекорд могут до кучи отменить во имя чистого спорта. Не рой яму другому", – написал Шубенков на своей странице в Твиттере.