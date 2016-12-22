13:29 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шубенков подаст заявку на участие в международных стартах

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков планирует подать заявку в ИААФ на участие в международных стартах.  Ранее организация подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для легкоатлетов РФ, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Сегодня стало известно, что индивидуальную заявку подала чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина

- Несмотря на то что Сергей пропустит зимний сезон, он собирается подать заявку на участие в соревнованиях, - цитирует ТАСС тренера спортсмена Сергея Клевцова. - Однако точная дата, когда это будет сделано, пока не определена. 

Напомним, что россияне отстранены от международных стартов из-за дисквалификации ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3896966

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