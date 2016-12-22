Шубенков подаст заявку на участие в международных стартах

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков планирует подать заявку в ИААФ на участие в международных стартах. Ранее организация подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для легкоатлетов РФ, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Сегодня стало известно, что индивидуальную заявку подала чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина.

- Несмотря на то что Сергей пропустит зимний сезон, он собирается подать заявку на участие в соревнованиях, - цитирует ТАСС тренера спортсмена Сергея Клевцова. - Однако точная дата, когда это будет сделано, пока не определена.

Напомним, что россияне отстранены от международных стартов из-за дисквалификации ВФЛА на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.