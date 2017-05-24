Шубенков может столкнуться с проблемами при получении других виз

Тренер Сергей Клевцов сообщил, что его подопечный Сергей Шубенков может столкнуться с проблемами и при получении виз для участия в других соревнованиях.

Сегодня стало известно, что россиянин не сможет выступить на соревнованиях в американском Юджине, так как не успел получить американскую визу. Шубенков имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

- Постоянно в посольстве США говорили, что их работники приложат все усилия, но нужна какая-то спецпроверка. В итоге мы два раза меняли билеты, - цитирует "Р-Спорт" Клевцова. - Но сейчас он уже физически не успевает улететь в Юджин. На командном чемпионате России в Сочи он тоже выступить не сможет – бег с барьерами уже завтра. Сейчас Сергей в Барнауле.

Придется вносить коррективы в план. Мы все равно готовимся под чемпионат мира в Лондоне. Но сейчас можно задаться вопросом – а если возникнут проблемы с другими визами? Как быть с Шенгеном? Как быть с британской визой – там еще более вероятно могут возникнуть проблемы, потому что британская виза – самая "противная", ее сложнее получать, чем американскую.