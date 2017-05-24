21:53 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шубенков может столкнуться с проблемами при получении других виз

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Тренер Сергей Клевцов сообщил, что его подопечный Сергей Шубенков может столкнуться с проблемами и при получении виз для участия в других соревнованиях.

Сегодня стало известно, что россиянин не сможет выступить на соревнованиях в американском Юджине, так как не успел получить американскую визу. Шубенков имеет разрешение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. 

- Постоянно в посольстве США говорили, что их работники приложат все усилия, но нужна какая-то спецпроверка. В итоге мы два раза меняли билеты, - цитирует "Р-Спорт" Клевцова. - Но сейчас он уже физически не успевает улететь в Юджин. На командном чемпионате России в Сочи он тоже выступить не сможет – бег с барьерами уже завтра. Сейчас Сергей в Барнауле.

Придется вносить коррективы в план. Мы все равно готовимся под чемпионат мира в Лондоне. Но сейчас можно задаться вопросом – а если возникнут проблемы с другими визами? Как быть с Шенгеном? Как быть с британской визой – там еще более вероятно могут возникнуть проблемы, потому что британская виза – самая "противная", ее сложнее получать, чем американскую.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170524/1120924321.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Наоборот, получение британской упростилось. А шенгенскую надо сразу многолетнюю (лет на 3-5) получать - эксперты даже проконсультируют, каких стран именно шансы выше

22:05