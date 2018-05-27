Шубенков и Лысенко - вторые на этапе "Бриллиантовой лиги" в США

Россиянин Сергей Шубенков стал вторым в беге на 110 м с барьерами на третьем этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Чемпион мира-2015 пробежал дистанцию за 13,08. Победу одержал ямаец Омар Маклеод (13,01), тройку лидеров замкнул Девон Аллен из США (13,13).

Еще один представитель России Данил Лысенко стал вторым в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,32 м. Победил Мутаз Эсса Баршим из Катара (2,36), третьим стал Юй Ван из Китая (2,32).

Российские спортсмены из-за отстранения ВФЛА вынуждены выступать в международных турнирах в нейтральном сатусе.