Двукратная олимпийская чемпионка чешка Барбара Шпотакова стала двукратной чемпионкой мира в метании копья. Серебро и бронзу завоевали китаянки Ли Линвей и Лю Хайхай.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

Метание копья

1. Шпотакова (Чехия) – 66,76

2. Ли Линвей (Китай) – 66,25

3. Лю Хайхай (Китай) – 65,26