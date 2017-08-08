Двукратная олимпийская чемпионка чешка Барбара Шпотакова стала двукратной чемпионкой мира в метании копья. Серебро и бронзу завоевали китаянки Ли Линвей и Лю Хайхай.
Лондон (Великобритания)
Чемпионат мира
Женщины
Метание копья
1. Шпотакова (Чехия) – 66,76
2. Ли Линвей (Китай) – 66,25
3. Лю Хайхай (Китай) – 65,26
Sergey658
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