22:29 8 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шпотакова стала двукратной чемпионкой мира в метании копья

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Двукратная олимпийская чемпионка чешка Барбара Шпотакова стала двукратной чемпионкой мира в метании копья. Серебро и бронзу завоевали китаянки Ли Линвей и Лю Хайхай.

Лондон (Великобритания)

Чемпионат мира

Женщины

Метание копья

1. Шпотакова (Чехия) – 66,76

2. Ли Линвей (Китай) – 66,25 

3. Лю Хайхай (Китай) – 65,26

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sergey658

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