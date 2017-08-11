Шпанович опротестовала результат финала ЧМ в прыжках в длину

Сербка Ивана Шпанович подала протест на результаты финала чемпионата мира в прыжках в длину. В последней попытке ей засчитали 6,91 м, из-за чего спортсменка осталась на четвертом месте. Но действующая европейская чемпионка уверена, что прыгнула дальше.
В Твиттере поклонники Шпанович уже начали обсуждать эту скандальную ситуацию. По мнению некоторых, она прыгнула в район 7,02 м, что могло бы принести ей золото – у победившей американки Бриттни Риз такой же результат. В таком случае россиянка Дарья Клишина, выступавшая под нейтральным флагом и ставшая второй, опустилась бы на третье место.
Фанаты Шпанович называют произошедшее "ограблением". Другие отмечают, что сербка могла лишиться медали из-за плохо закрепленного на спине номера, оставившего след на песке до отметки в 7 метров. Официального ответа на ее протест пока не последовало.
El último( 6.91) de Spanovic. Parecía más largo. pic.twitter.com/M1sqhg8UJy– Óscar Fdez. (@gabyandersengz) August 11, 2017
#London2017 El dorsal que se desenganchó, ese imperdible mal puesto le ha hecho perder el título a Spanovic. pic.twitter.com/7JQsoz0KM8– Miguel Villaseñor (@MigVillasenor) August 11, 2017
Spanovic 6.91 #London2017 pic.twitter.com/CYRkTSpwmV– JuanCarlos Hernández (@ColectivoDMSR) August 11, 2017
Zello
По-моему тут даже спорить не о чем - номер сзади отклеился и испортил золотой прыжок. Таковы правила и все спортсмены об этом знают. Шпанович сама виновата, редкостное невезение, увы.
00:08
aloveku
высокие технологии, 4К на дворе давно, топовые чемпионаты, а до сих пор такие спорные ситуации возникают. Там не то что миллиметры должны быть прозрачны, песчинки обязаны быть на видимом счету. Ан нет, всё равно скандал, причем с неявным участием нашей...
23:50 11 августа
PitersS
Номер-это часть формы:как трусы, кроссовки и т.п. Если прыгун трусами собьет планку, ему взятие никто не засчитает.. Если на песке есть след, то он не святым духом сделан..
23:48 11 августа
rboss
Сербка, не пиндоска _ не прокатит....
23:45 11 августа
aloveku
по видео недопрыгнула до 7ми, причем след жирный, тряпка номера такой не оставит
23:45 11 августа
disss
rusfed 2.0 "Таких прецедентов явно не было. Судьи, похоже, - лошары" Был один точно! В детстве я читал статью про подобный эпизод и, кажется, произошел на Олимпиаде. Девушка не закрепила свой "хвост" волос. Когда прыгнула- при приземлении хвост задел песок! То ли победы, то ли медали- она лишилась!
23:28 11 августа
tryam
за 7 улетела же )
23:21 11 августа
Niсk
номер надо нормально крепить
23:08 11 августа
rusfed 2.0
Таких прецедентов явно не было. Судьи, похоже, - лошары
23:02 11 августа