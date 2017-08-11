Шпанович опротестовала результат финала ЧМ в прыжках в длину

Сербка Ивана Шпанович подала протест на результаты финала чемпионата мира в прыжках в длину. В последней попытке ей засчитали 6,91 м, из-за чего спортсменка осталась на четвертом месте. Но действующая европейская чемпионка уверена, что прыгнула дальше.

В Твиттере поклонники Шпанович уже начали обсуждать эту скандальную ситуацию. По мнению некоторых, она прыгнула в район 7,02 м, что могло бы принести ей золото – у победившей американки Бриттни Риз такой же результат. В таком случае россиянка Дарья Клишина, выступавшая под нейтральным флагом и ставшая второй, опустилась бы на третье место.

Фанаты Шпанович называют произошедшее "ограблением". Другие отмечают, что сербка могла лишиться медали из-за плохо закрепленного на спине номера, оставившего след на песке до отметки в 7 метров. Официального ответа на ее протест пока не последовало.

El último( 6.91) de Spanovic. Parecía más largo. pic.twitter.com/M1sqhg8UJy – Óscar Fdez. (@gabyandersengz) August 11, 2017