22:57 11 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шпанович опротестовала результат финала ЧМ в прыжках в длину

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Сербка Ивана Шпанович подала протест на результаты финала чемпионата мира в прыжках в длину. В последней попытке ей засчитали 6,91 м, из-за чего спортсменка осталась на четвертом месте. Но действующая европейская чемпионка уверена, что прыгнула дальше.

В Твиттере поклонники Шпанович уже начали обсуждать эту скандальную ситуацию. По мнению некоторых, она прыгнула в район 7,02 м, что могло бы принести ей золото – у победившей американки Бриттни Риз такой же результат. В таком случае россиянка Дарья Клишина, выступавшая под нейтральным флагом и ставшая второй, опустилась бы на третье место.

Фанаты Шпанович называют произошедшее "ограблением". Другие отмечают, что сербка могла лишиться медали из-за плохо закрепленного на спине номера, оставившего след на песке до отметки в 7 метров. Официального ответа на ее протест пока не последовало.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Zello

По-моему тут даже спорить не о чем - номер сзади отклеился и испортил золотой прыжок. Таковы правила и все спортсмены об этом знают. Шпанович сама виновата, редкостное невезение, увы.

00:08

aloveku

высокие технологии, 4К на дворе давно, топовые чемпионаты, а до сих пор такие спорные ситуации возникают. Там не то что миллиметры должны быть прозрачны, песчинки обязаны быть на видимом счету. Ан нет, всё равно скандал, причем с неявным участием нашей...

23:50 11 августа

PitersS

Номер-это часть формы:как трусы, кроссовки и т.п. Если прыгун трусами собьет планку, ему взятие никто не засчитает.. Если на песке есть след, то он не святым духом сделан..

23:48 11 августа

rboss

Сербка, не пиндоска _ не прокатит....

23:45 11 августа

aloveku

по видео недопрыгнула до 7ми, причем след жирный, тряпка номера такой не оставит

23:45 11 августа

disss

rusfed 2.0 "Таких прецедентов явно не было. Судьи, похоже, - лошары" Был один точно! В детстве я читал статью про подобный эпизод и, кажется, произошел на Олимпиаде. Девушка не закрепила свой "хвост" волос. Когда прыгнула- при приземлении хвост задел песок! То ли победы, то ли медали- она лишилась!

23:28 11 августа

tryam

за 7 улетела же )

23:21 11 августа

Niсk

номер надо нормально крепить

23:08 11 августа

rusfed 2.0

Таких прецедентов явно не было. Судьи, похоже, - лошары

23:02 11 августа