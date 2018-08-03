Шляхтин заявил, что Лысенко проявил базалаберность и всех подвел

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что отстранение от стартов серебряного призера чемпионата мира-2017, прыгуна в высоту Данила Лысенко является следствием его безалаберности.

- Это элементарная безалаберность, здесь нет нарушения с точки зрения применения запрещенных препаратов, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Он абсолютно чист и понятен, постоянно тестируется, но его недобросовестность и нерегулярная отработка персональных данных в своей личной почте привела к такому результату.

Говорили Лысенко много раз, с ним общался главный тренер, персональный тренер, федерация. Персональное разгильдяйство спортсмена, он подвел всех. Лысенко получил отстранение за систематические нарушения, он не входил в свою личную персональную систему, не отмечался там. Получил три флажка и дисквалификацию, элементарное разгильдяйство. Тренер здесь не при чем.