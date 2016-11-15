12:13 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шляхтин встретится с рабочей группой ИААФ 30 ноября

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Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин проведет очередную встречу с рабочей группой ИААФ 30 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на самого главу федерации. Ранее сообщалось, что ВФЛА получила рабочие документы от ИААФ, касающиеся критериев допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Критерии допуска атлетов должен позднее утвердить совет ИААФ.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3784408

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