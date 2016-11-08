Шляхтин согласился участвовать в выборах главы ВФЛА

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подтвердил намерение участвовать в выборах главы организации. Ранее кандидатуру Шляхтина выдвинула Федерация легкой атлетики Ставропольского края. В выборах также примут участие олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов.

- Сейчас есть определенные регионы, которые меня выдвигают, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - В выборах участвовать я буду. Вопросы о своих шансах и конкурентах я комментировать не буду. Я знаю, что была проделана большая работа за этот промежуток времени, есть промежуточный результат, есть оценки западных специалистов.

Шляхтин возглавил ВФЛА в начале года после отставки Валентина Балахничева. Также он является министром спорта Самарской области и членом совета директоров футбольных "Крыльев Советов". Ранее он говорил, что не горит желанием выдвигаться на новый срок. Выборы пройдут 9 декабря в Москве.