Шляхтин предполагает, что у ИААФ будут еще отказы по российским легкоатлетам

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что ИААФ откажет еще нескольким российским спортсменам в допуске до участия в новом сезоне. Сегодня стало известно, что ИААФ отклонила заявки трех российских легкоатлетов до участия в международных турнирах в сезоне-2018. Артем Примак (тройной прыжок), Тимур Моргунов (прыжки с шестом) и Константин Шабанов (бег на 60 м) выполнили нормативы для участия в чемпионате мира в помещении, но в ИААФ не допустили их до стартов. Причиной является то, что все они недостаточно долго находятся в пуле тестирования.

- Реально необходимо полгода непрерывно тестироваться, соответственно они в этот график не попали. Включили в пул позже. По этим трем людям отказ, к сожалению, получился, потому что нет беспрерывного тестирования. Мы это предполагали. Шансов выступить в Бирмингеме нет. Так же как сейчас на чемпионате России многие выполняют нормативы, многие имеют право по ним ехать, но нет беспрерывного тестирования. Думаю, им тоже будет отказано. Это жесткое условие ИААФ, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.

Российские спортсмены вынуждены получать индивидуальные заявки и выступать в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.