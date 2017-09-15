Шляхтин пожелал Ласицкене удачи в борьбе за титул легкоатлетки года

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин пожелал удачи двукратной чемпионке мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене. Сегодня стало известно, что россиянка номинирована на звание лучшей спортсменки года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

- Маша – настоящая молодец, и я желаю ей удачи! Желаю ей в будущем покорить еще многие вершины, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.

Напомним, что в августе россиянка завоевала золото чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту. Она стала единственной легкоатлеткой, взяв высоту 2,03 м. Кроме того, Ласицкене выиграла 18-й турнир подряд в текущем сезоне, победив в Финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе.