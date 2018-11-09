Шляхтин озвучил сумму долга ВФЛА перед ИААФ

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин назвал сумму долга организации перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Также в ходе рабочей встречи с представителями ИААФ, которая прошла в 7-8 ноября в Риме, он предложил погасить задолженность в шестимесячный срок.

- Если быть точным, сумма долга составляет 2 миллиона 760 тысяч долларов. С понедельника начнем активные контакты с их (IAAF) финансистами, - приводит "РИА Новости" слова Шляхтина.

Погашение задолженности - одно из условий для снятия временного отстранения ВФЛА, которое в июле было продлено решением совета ИААФ. Среди других критериев – признание выводов из доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена и обеспечение доступа к образцам московской антидопинговой лаборатории, а также восстановление РУСАДА.

Напомним, из-за санкций российские атлеты могу выступать на международных соревнованиях только в качестве нейтральных спортсменов.