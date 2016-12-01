08:09 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шляхтин остался доволен итогами очередной встречи с рабочей группой ИААФ

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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает положительными итоги очередной встречи с представителями рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Встреча состоялась вчера в Ницце накануне заседания совета ИААФ, которое запланировано на 1 декабря в Монако.

В ходе заседания совета международной федераций глава рабочей группы (инспекционной комиссии) ИААФ Руне Андерсен выступит с докладом относительно текущей ситуации в России, а также восстановления членства ВФЛА. Кроме того, должны быть утверждены критерии восстановления членства ВФЛА в составе организации и допуска российских легкоатлетов к международным стартам.

– Я оцениваю итоги встречи как положительные, – приводит ТАСС слова Шляхтина. – Это абсолютно конструктивная работа и, наверное, за этот период времени мы достаточно притерлись друг к другу, стали понимать друг друга с полуслова. Самое главное, что у рабочей группы есть понимание проблемы в самой федерации, понимание проблемы в российской легкой атлетике и понимание того, что нужно делать, чтобы из этого выйти.

Мне сложно сказать, что будет в докладе Андерсена. Они всегда готовят свой, закрытый доклад, и, как правило, он выносится на обсуждение. Мы отработали те вещи, которые от нас зависели. Более того, мне приятно, что у нас, скажем так, сейчас наладились коммуникации с рабочей группой ИААФ, и мы очень неплохо двигаемся.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3829476

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