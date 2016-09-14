16:07 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шляхтин обсудит с Исинбаевой выборы главы ВФЛА

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Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин отметил, что еще не принял решение о том, будет ли баллотироваться на новые выборы руководителя организации. Также он подчеркнул, что встретится в ближайшее время с Еленой Исинбаевой, которая ранее не исключала возможности участия в выборах.

– Не встречался с Исинбаевой, но в ближайшее время, до конца месяца, мы с ней увидимся и все обсудим, – цитирует ТАСС Шляхтина. – Пока окончательного решения не принял, пока нет определенных ответов, но в большей степени склоняюсь к тому, что не буду баллотироваться, чем наоборот.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3620928

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