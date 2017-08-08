Шляхтин - об инфекции в отеле на ЧМ: "Пока все под контролем"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин считает, что ситуация с инфекцией в отеле, где во время чемпионата мира по легкой атлетике базируются российские спортсмены, не является "пожарной". Ранее стало известно, что в лондонской гостинице пострадали свыше 25 спортсменов из разных стран. Представитель отечественной делегации Елена Орлова сообщила, что среди российских легкоатлетов нет пострадавших.

- Очень часто многие вещи преувеличиваются, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Пока у нас нет такого, что пожар. Пока все под контролем.

На данный момент единственную награду среди российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом, завоевал Сергей Шубенков (бег с барьерам на 110 метров). Чемпионат мира завершится 13 августа.

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