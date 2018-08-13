12:14 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шляхтин надеется, что CAS ограничится минимальным наказанием Лысенко


Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин надеется, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет сурово наказывать российского легкоатлета Данила Лысенко, который нарушил антидопинговые правила.

Да, мы в курсе, что Лысенко принял решение обратиться в суд, это его право, – цитирует ТАСС Шляхтина. – ВФЛА, в свою очередь, поддерживает этот шаг своего спортсмена.

Если бы Данил был уличен в использовании запрещенных препаратов, то в этой ситуации ничего, кроме осуждения, этот спортсмен не заслуживал бы. Но в данном случае мы имеем спортсмена, который в силу своего молодого возраста допустил вопиющую халатность в заполнении АДАМС. Да, это тоже нарушение, но мы надеемся и ждем, что в итоге суд смягчит наказание для Лысенко, и тот сможет как можно скорее вернуться в сектор.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело на легкоатлета в связи с нарушением правил доступности (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев) и наложила на Лысенко временное отстранение до завершения расследования. 21-летний россиянин пропустил чемпионат Европы 2018 года в Берлине, также спортсмену грозит дисквалификация сроком от одного до двух лет.

ИААФ предлагает Лысенко два варианта развития событий: признать себя виновным с последующей дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил (с 3 августа 2018 года) или передать дело на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд. Сам спортсмен сообщил, что принял решение обратиться в CAS.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5451807

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