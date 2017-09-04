Шкуренев в середине сентября пройдет углубленное медобследование

Старший тренер сборной России по многоборьям Сергей Желанов рассказал, что российский многоборец Илья Шкуренев в середине сентября пройдет в Москве углубленное медицинское обследование. По его результатам станет ясно, когда легкоатлет сможет приступить к полноценным тренировкам. Спортсмен получил травму на недавнем чемпионате, который проходил в Лондоне.

– Сергей потихонечку уже начал двигаться, – цитирует "Р-Спорт" Желанова. – В середине сентября мы обязательно вызываем его на углубленное медицинское обследование в Москву. Врачи еще на чемпионате мира, ставя диагноз, сказали, что Илье нужны шесть недель покоя. Но он парень активный, уже плавает, на скакалочке прыгает, делает всю работу по ОФП, но не тревожа сильно ногу.

Когда полностью его обследуем, будем уже готовиться к следующему сезону. Врач еще в Лондоне сказал, что эта травма – не самое страшное, что могло случиться, и что обошлось. Это рецидив, но не катастрофа. Такова спортивная жизнь, без болячек в карьере не обойтись. У него неприятный микронадрыв связки.