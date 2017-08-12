Шкуренев снялся с ЧМ из-за травмы

Официальный представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира 2017 года Елена Орлова сообщила о том, что российский десятиборец Илья Шкуренев снялся с соревнований. По ее словам, это связано с тем, что спортсмен получил травму в беге на 110 метров с барьерами. Россиянин дернул мышцу и не смог финишировать. По итогам пяти дисциплин Шкуренев занимал девятое место, набрав 4223 очка.

- Шкуренев снялся с соревнований, - цитирует ТАСС Орлову. - Сейчас мы находимся у врача.

Сергей Желанов: "Шкуренев не смог продолжить соревнования из-за отсутствия личного врача"