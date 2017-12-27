Шкуренев отправил заявку в ИААФ на участие в международных соревнованиях

Руководитель пресс-службы ВФЛА Наталья Юхарева отметила, что в ИААФ отправлены уже 31 упрощенная и 25 обычных заявок на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Юхарева также добавила, что заявку подал чемпион Европы в помещении 2015 года в многоборье Илья Шкуренев.

– По упрощенной схеме сегодня были отправлены заявки Шкуренева, прыгуньи с шестом Аксаны Гатауллиной и метателя молота Данилы Данилова, – цитирует "Р-Спорт" Юхареву. – На сегодняшний день в ИААФ отправлены уже 31 упрощенная и 25 обычных заявок.

Также были отправлены обычные заявки в ИААФ от бегуний Анастасии Григорьевой и Нины Морозовой, многоборца Арсения Елфимова и марафонцев Степана Киселева и Федора Шутова.