Шаргина, Чижиков, Лиханов и Рыбаковы подали в ИААФ заявки на участие в зарубежных стартах

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева рассказала о том, что Анатолий и Евгений Рыбаковы, Ольга Шаргина, Дмитрий Чижиков и Евгений Лиханов подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах.

- Нами были отправлены стандартные заявки Анатолия и Евгения Рыбаковых, Ольги Шаргиной, Дмитрия Чижикова и Евгения Лиханова, - цитирует ТАСС Юхареву.

Год назад ИААФ приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям международной федерации, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. У большинства российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года.