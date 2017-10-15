Сергею Бубке подарили в Монголии Сергея и Бубку

Член МОК, первый вице-президент ИААФ Сергей Бубка во время его визита в Монголию получил в подарок двух лошадей. Животных зовут Сергей и Бубка.

В рамках поездки в Монголию олимпийский чемпион встретился с президентом страны Халтмаагийн Баттулгой и обсудил вопросы развития спорта и олимпийского движения. Также на встрече состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между НОК Украины и Монголии.

- Монгольское гостеприимство. Получил в подарок двух лошадей, их зовут Сергей и Бубка. Они останутся в Монголии и будут принимать участие в соревнованиях. Желаю им удачи, - написал Бубка в Твиттере.