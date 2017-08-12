Сергей Желанов: "Шкуренев не смог продолжить соревнования из-за отсутствия личного врача"

Старший тренер сборной России в группе многоборья Сергей Желанов считает, что причиной травмы российского спортсмена Ильи Шкуренева могло стать отсутствие личного врача. Шкуренев получил травму во время забега на 110 м с барьерами и принял решение не продолжать соревнования.

– Очень обидно, что так произошло, – приводит ТАСС слова Желанова. – Как я понимаю, Илья повредил заднюю поверхность бедра. К сожалению, Шкуреневу пришлось ехать в Лондон без врача и массажиста. А десятиборье – это особая дисциплина, сопряженная с большими нагрузками, здесь надо очень качественно восстанавливаться в перерыве между видами. Но он вынужден был поехать один, и так вот все неудачно получилось.