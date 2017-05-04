Сергей Шубенков выступит на четырех этапах "Бриллиантовой лиги", Мария Кучина – на трех

Стали известны международные турниры, в которых примут участие чемпионы мира 2015 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Мария Кучина (прыжки в высоту), сообщает официальный сайт ЦСКА.

Шубенков выступит в Шанхае (13 мая), Юджине (27 мая), Риме (8 июня) и Париже (1 июля).

Первым международным турниром этого сезона для Кучиной станет 3-й этап "Бриллиантовой лиги" в Юджине (США), который пройдет 27 мая. Далее, в начале июня, она выступит на 12-м фестивале прыжков в высоту в Ополе (Польша), 8 июня стартует на 4-м этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме (Италия), 11 июня – на 4-м этапе Гран-при ИААФ в Хенгело (Голландия) и 18 июня – на 6-м этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме (Швеция).

Напомним, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила 11 российским легкоатлетам выступать на международных стартах текущего сезона под нейтральным флагом. У всех российских легкоатлетов, допущенных до международных стартов, будет возможность выступать на чемпионате мира 2017 года, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.