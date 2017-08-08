Сергей Шубенков: "Все-таки нужно же мне "порвать" Маклауда"

Россиянин Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира в Лондоне, отметил, что в будущем хочет порвать ямайца Омара Маклеода, ставшего первым, передает из Лондона спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ.

- А два золота было бы лучше! Но спорт есть спорт. Надеюсь, шанс отыграться у меня будет. Все-таки нужно же мне "порвать" Маклауда. Сегодня рубился, как мог, но пока сделать с ним ничего не могу.

- Сергей Клевцов сказал, что вы сегодня волновались, как никогда. Почему?

- Ребята, это вообще чемпионат мира! Ни фига себе! Как не волноваться? Хотя вот в Пекине я словил странное чувство. Было ощущение: "Какой кайф, как хорошо жить". Тут было тяжелее. Но все-таки, считаю, я нормально справился с нервами.