Сергей Шубенков: "Установка всегда простая: бежать быстро и всех рвать"

Чемпион мира Сергей Шубенков​ сразу на 0,06 перебил свой же рекорд страны в беге на 110 метров с барьерами. В интервью "СЭ" он признался, что у него всегда одна установка.

– Спрашивать вас о мировом рекорде теперь будут часто.

– Мы много работаем и самое главное – продолжать прогрессировать. А насколько – покажет время. Ну, нельзя у нас взять и распланировать: так, вот здесь мы бежим 12,90 – по рекорду Европы, а там вон еще соточку скинем. Установка всегда простая: бежать быстро и всех рвать. А результат – вопрос второстепенный. Тут ничего нельзя гарантировать, слишком много нюансов.

– Как относитесь к тому, что ваши суперрезультаты пройдут сейчас не так заметно. Как и все остальные спортивные события. Все затмевает футбол и прекрасное выступление нашей сборной.

– А я не хочу противопоставлять себя футболистам. Лучше буду подбрасывать немного в общий котел всенародного счастья. Буду стоять где-то с краюшку и говорить: "И я, и я тоже помогаю" (смеется). (Владимир ИВАНОВ)

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