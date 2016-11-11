Сергей Шубенков: "Только ИААФ может вывести российскую легкую атлетику из кризиса"

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что только Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) может вывести российскую легкую атлетику из затянувшегося кризиса. В ноябре 2015 года ИААФ временно отстранила ВФЛА на основании доклада ВАДА, в котором Россию обвинили в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Из-за этого российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду-2016.

– Кто сможет вывести легкую атлетику из кризиса? У меня такое чувство, что в последние несколько месяцев кризис в своем развитии приостановился независимо вообще ни от чего, – цитирует "Р-Спорт" Шубенкова. – И из нашего кризиса нас может вывести только ИААФ, потому что здесь все от нее зависит. За прошедший год наша федерация перепробовала все методы повлиять на ИААФ и договориться, где-то надавить, где-то посудиться. Уже ничего не помогает. Поэтому сейчас для кандидатов (в президенты ВФЛА) главный вопрос – то, чего от них все ждут – это выведение из кризиса. Можно предвыборные обещания в принципе этим и ограничить.