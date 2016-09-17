Сергей Шубенков: "The Telegraph обвиняет меня в риторике "холодной войны"

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отметил, что британское издание The Telegraph ложно обвинило его в риторике "холодной войны". Атлет привел доказательства этого после интервью британскому журналисту.

– Ко мне недавно обратился за комментарием человек, никак не относящийся к этому изданию, мы говорили о предстоящем чемпионате мира в Лондоне, обсуждали тему возможного отстранения россиян, – цитирует ТАСС Шубенкова. – Потом перешли на тему терапевтических исключений и хакерских атак. А сегодня с утра я вижу публикацию в The Telegraph, в которой меня практически обвиняют в риторике "холодной войны". Буду ли я как-то бороться с этой ситуацией, пока не знаю – все надо осмыслить.

Это какая-то темная история в духе "испорченного телефона", в которой я, якобы, обвиняю западные страны. Я специально разместил в своем твиттере фото переписки с журналистом и финальных цитат – я не обвинял западные страны, а говорил о том, что ВАДА с одной стороны борется за чистый спорт, а с другой стороны допускает людей, использующих запрещенные препараты, и не допускает тех, кто этого не делает.