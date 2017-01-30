Сергей Шубенков: "Спорт без фармакологии невозможен, но запрещенное употребляют далеко не все"

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков в интервью meduza.io подчеркнул, что фармакология играет важную роль в спорте, но нельзя говорить, что все атлеты употребляют допинг. В январе Шубенков подал заявку на участие в международных стартах как нейтральный спортсмен. Причиной является дисквалификация ВФЛА, наложенная в 2015 году на основании отчета Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

– Есть довольно популярное мнение, будто допинг употребляют все, а ловят лишь некоторых. Как на самом деле?

– Эти штампы тоже от неведения. Что такое допинг? То, что запрещено. Но также есть разрешенные препараты, которые действительно употребляют все. Профессиональный спорт без фармакологии невозможен. И кто-то, не думая, судит: ну, вы же какие-то пилюли едите, значит, все на допинге! Но то, что запрещено, употребляют, поверьте, далеко не все.

– Если бы в чем-то подобном уличили, допустим, сборную Великобритании, вы бы ратовали за отстранение всех спортсменов?

– Ни в коем случае. Индивидуальный вид спорта требует индивидуального подхода. Моя позиция остается принципиальной: нужно проводить расследование, выявлять причастных и наказывать их. Легкая атлетика – это не футбол или хоккей, где ты либо существуешь в парадигме сборной, либо не существуешь вообще. А нас всех под одну гребенку. Допинговые скандалы возникали и раньше. Но отстраняли тех, кто причастен, а остальных не трогали.