Сергей Шубенков: "Ситуация с ИААФ уже идет третий год, и уже привыкаешь к плохому"

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков отметил, что спокойно относится к затяжному рассмотрению его индивидуальной заявки на участие в международных стартах. Он считает, что ИААФ примет положительное решение.

– Ситуация с ИААФ уже идет третий год, и уже привыкаешь к плохому. Я и сам пока в непонятном состоянии, в ожиданиях, но там все должно быть нормально, – цитирует ТАСС Шубенкова. – Я-то зимний сезон пропускаю, а вот у ребят прямо "горело", потому что им нужны старты. Я сразу сказал, что у меня не будет зимних стартов, и меня оставили на потом. Я так вижу эту ситуацию, это мое видение, а комментариев мы никаких не получали.

Подготовка к летнему сезону ведется очень активно. С началом "Бриллиантовой лиги" начнется и мой сезон. Моя подготовка будет иметь общий вид, как и в прошлые годы, но все в точности, как раньше, делать невозможно, поэтому нужно будет что-то новое придумывать, искать.